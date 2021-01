Slovensko je výnimkou v Európe

Kto ešte nedostal výnimku, nech sa prihlási u súdruha Žinčicu. Toto by snáď mohlo charakterizovať priestor medzi Tatrami a Dunajom.

Každý, kto dostane dajakú výnimku, získava pocit dôležitosti, výnimka, znamená, že ste niečo viac ako tí ostatní. Čím vyššie postavený udeľuje výnimky, tým dôležitejšia výnimka. Podľa mnohých indícií mám pocit, že žijeme vo výnimočnom období. Populisti na čele krajiny svoje často chaotické a nepremyslené rozhodnutia ospravedlňujú výnimočným stavom, ktorý nám priniesla pandémia koronavírusu. A pritom história pozná množstvo pandémií rôznych typov ochorení, ktoré boli pre ľudstvo zničujúcejšie ako dnešný covid. Nechcem samozrejme toto ochorenie zľahčovať, mám pred ním rešpekt a chránim sa.

Preto ani nežiadam o dajakú výnimku. Dcéru som nevidel už viac mesiacov lebo keď dochádzajú rozumné opatrenia populistov, tak prvé opatrenie, ktoré sa prijíma, je zatváranie hraníc. Hranica je záchrana, sused za hranicou je škodca, pred ktorým sa treba chrániť, sused v zamorenom vedľajšom okrese je ale neškodný. Ten rozdiel medzi nimi vedia len politici. Ale politikovi na návštevu rodiny hygienik dá výnimku. Výnimka je dôkazom jedinečnosti a dôležitosti.

Slovensko je podľa medializovaných informácií lídrom v európskom priestore v počte udelených výmimiek z dodržiavania dopravných predpisov. Čiže v množstve pridelených majákov na autách. Bežný platiteľ daní stojí každé ráno v nekonečných kolónach, ale pán dôležitý s výnimkou sa za pomoci majákov prediera dopredu. Asi by sme vedeli spočítať na prstoch jednej ruky, kedy ten maják chráni jeho užívateľa pred možným nebepečenstvom, vo všetkých ostatných prípadoch je to len nekonečný papalášizmus a zneužívanie funkcie.

Pes je väčší pán ako človek. Z existujúceho zákazu vychádzania má pes výnimku. Človek sa zo zdravotných dôvodov nemôže pod hrozbou pokuty ísť na čerstvý vzduch poprechádzať, ale pes vám udelí výnimku. So psom von ísť môžete. Som úplný laik v epidemiologických hrozbách, ale neviem prečo na prechádzke so psom som menej infekčný, ako bez neho. Jedine, že by som si na dlhom vodítku viedol dajaké bojové plemeno psa samozrejme bez košíka, tak ako je v Bratislave pravidlom. Ľudia budú odo mňa bočiť a tým pádom dodržíme potrebné odstupy. Teraz už tej výnimke rozumiem, stačilo sa iba zamyslieť. Bez toho zamyslenia nerozumiem, prečo človek nemôže chodiť von, ale pes áno.

Všade, kde sa pozriete okolo seba, vidíte výnimky. To množstvo výnimiek je ale len dôsledok nesprávnych zákonov, vyhlášok alebo nariadení. Ak by boli nariadenia postavené správne, tak nepotrebujú výnimky a aby mali patričnú váhu, tak by sa muselo ich dodržiavania aj kontrolovať. Ale pri tom množstvo výnimiek aj tá kontrola je veľmi problematická.

Na dnešnej pandémií je spravodlivé to, že postihuje vo veľke miere držiteľov výnimiek. Výnimky si udeľujeme aj sami nedodržiavaním nariadení. Udelíme si výnimku a beháme zbytočne po obchodoch, navštevujeme sa jednotlivé domácnosti, prevážame sa v hromadnej doprave. Poniektorí dostanete výnimku aj po smrti na pohreb. Výnimka je dačo čarovné, čo populistov tiahne k moci lebo potom môžete tie výnimky rozdávať aj vy. A potom ste už sľachta, ktorá udeľuje rády, léna. V demokracii karpatského typu sú to výnimky.

Tieto nekonečné výnimky zo všetkého nás dnes výnimočne priviedli do stavu, kedy trháme európske rekordy v prírastkoch infikovaných, pobytoch v nemocniciach a žiaľ aj úmrtiach? Nie, nie je to nič výnimočné, je to zákonité. V tom je veľká spravodlivosť, čím viac výnimiek budeme mať v protiepidemiologických opatreniach tým viac ľudí bude zomierať, to je zákonité. Čím viac výnimiek budeme mať vo všetkých oblastiach života, tým v viac sa bude naša krajina vzďaľovať od civilizovanej časti Európy. To je jednoducho zákonité. Čo tak skúsiť mať menej výnimiek, pomôže to všetkým ostatným a zákonite aj nám samým.