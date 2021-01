Slováci sú hrdý národ

Slováci sú presvedčení, že prejavom hrdosti a svojprávnosti je nerešpektovanie žiadnych pravidiel, Slováci nebudú rešpektovať ani sami seba.

Nepísaným národným hrdinom Slovenska je zlodej a človek, ktorý nerešpektoval žiadne pravidlá. Jánošík je považovaný za hrdinu a pravdepodobne to odráža aj vnútorné presvedčenie veľkej časti Slovákov. Bežný nemajetný obyvateľ priestoru medzi Tatrami a Dunajom nemal odvahu, ani vnútornú silu vzoprieť sa svojim neprávostiam a krivdám. Takže mu ostalo jediná možná forma vzdoru a tou bolo nerešpektovanie zákonov, predpisov a nariadení. To nám ostalo dodnes.

Inak si neviem vysvetliť to nerešpektovanie predpisov a zároveň aj zdravého rozumu. V nemocniciach a aj mimo nich trháme rekordy v počtoch denných úmrtí na “chrípočku”, všetci to vieme, ale stačí sa pozrieť na ulicu a všetci vidíme, že veľmi rozšírenou zábavkou dnešných Slovákov je samopoškodzovanie sa. Inak sa ani nedá nazvať nerešpektovanie základných hygienických opatrení v boji s pandémiou.

Nechajme ale pandémiu pandémiou, to je len dočasný jav. Veľká časť populácie rada cestuje do Rakúska alebo Nemecka aj preto, že krajiny sú také čisté, usporiadané a je tam jednoducho poriadok. Čiže všetko to, čo u nás absentuje. Bratislava sa už pomerne dlhé obdobie trápi s bezohľadným parkovaním určitej časti vodičov. Politici všetkých úrovní nám vštepili do hlavy, že to nie je problém vodičov a polície, ale problémom je neexistencia parkovacej politiky. Nie je vinný vodič, že zaparkuje v rozpore so všetkými možnými predpismi a aj zdravým rozumom, ale vinná je neexistencia parkovacej politiky. Nie je vinný policajt, ktorý dnes už úplne okato ignoruje autá parkujúce v rozpore s dopravnými predpismi ale vinná je opäť neexistencia parkovacej politiky. A počúvame to toľko rokov, že ľudia prijali tento nezmysel za svoj. Veru aj Goebbels by sa na Slovensku mal čo učiť.

V Bratislave začínajú jednotlivé mestské časti zavádzať postupne a slimačím tempom jednotlivé oblasti, kde by mali platiť nové parkovacie pravidlá. V okolí futbalového štadióna je takáto zóna už vytvorená. A otázka do kvízu znie: dodržiavajú sa pravidlá? Samozrejme “B” je správne, čiže sa nedodržiavajú.

Parkovanie (LF)

Takéto tabule dnes visia v okolí futbalového štadióna

Parkovanie (LF)

A parkuje sa samozrejme aj takto

Parkovanie (LF)

Parkovanie (LF)

Parkovanie (LF)

A načo začíname mať nové pravidlá? Načo sa minulo množstvo peňazí na značenie, tabule, projekty a čo ja viem ešte? A čo na to policajti? To už bude opäť výhovoriek. Ešte pomôže to, že sa zavedenie pravidiel opätovne po nevie koľký krát odloží. Zásadnou otázkou je komu vlastne pripísať vinu za tento stav. Najbližšie pravde budeme, ak si ju pripíšeme sami sebe. Alebo nevyhadzujme peniaze na veci, ktoré vlastne ani nechceme.