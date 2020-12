Taký správny hyenizmus

História sa opakuje, len zhoda jej opakovania je závislá od mentálnej výbavy voličov, dnešná politická garnitúra to dokazuje

Hyena je pre nás takým opovrhnutiahodným zvieraťom v hlavnej miere pravdepodobne preto že vo prevažne žerie iné zvieratá, ktoré sama neulovila.

Rok 1989 bol dôsledkom aj neskrývanej nafúkanosti komunistických funkcionárov voči bežným obyvateľom. Ľudia mali už plné zuby toho, že boli na každom kroku odstrkovaní funkcionármi, aj z tohto dôvodu vychádzali v krajine takmer denne státisíce ľudí do ulíc, aby komunistov konečne vyhnali z verejného priestoru. Podarilo sa len čiastočne, v mentálnej stránke prakticky vôbec.

Po tohtoročnej výmene politickej garnitúry sme pravdepodobne naivne predpokladali, že sa zmení i politická kultúra. Tie očakávania boli asi nereálne a zbytočne prehnané. Asi nie je tak ľahko možné výmenou politikov zmeniť i spôsob uplatňovania si zverenej moci. K tomuto príliš optimistickému scenáru nás po neviem koľký raz nabádali politici, ktorí nám sľubovali zásadný obrat v každej oblasti života obyčajných ľudí a samozrejme aj v spôsobe vládnutia.

Prax sa nám, podľa mojej mienky temer zásadným spôsobom odlišuje od sľubovaného. Odhliadnuc od stavu, že prakticky všetky funkcie sa opäť rozdeľujú podľa dohodnutého politického kľúča a hlavnou odbornosťou týchto nominantov je akurát tak príslušnosť k správnemu politickému zoskupeniu, prípadne vplyvnému politikovi. Pritom i toto bol významný dôvod, prečo sme sa rozhodli vymeniť predchádzajúcu skorumpovanú skupinu.

Naivne som si domýšľal, že sú oblasti, kde politici uprednostnia odbornosť pred servilnosťou. Takou oblasťou by pravdepodobne malo byť i zdravotníctvo. Priebeh súčasnej pandémie covidu nás ale presviedča o opaku.

Mojim laickým pohľadom som ale presvedčený, že vírus nerozlišuje podľa straníckych tričiek. Proti vírusu treba bojovať a brániť sa proti nemu. A tu už vstupuje stranícke tričko na scénu aj s plným osvetlením reflektorov. Je až smiešne vidieť ako skupina odborníkov zo zdravotníckej oblasti navrhne jedno, ale politický nominant rozhodne pomerne zásadne inak. Nie je podstatné, koľko ľudí umrie, podstatné je, že to musí hlavne politicky dobre vyzerať. A ten zdravotnícky expert zrazí opätky a v priebehu pár minút si osvojí názor politika a poprie všetko, čo pred tým navrhol alebo vykonal. Je až smiešne vidieť ako politické kádre menia menia názory a odporúčania rôznych pandemických, epodemiologických a množstva iných odborných komisií. Deje sa to s takou pravidelnosťou, že človek začína mať vážne pochybnosti a označenie “odborník” sa pravdepodne stane postupne nadávkou.

Vďaka Európskej únii máme zabezpečený dostatok vakcín. Nikto nám už žiaľbohu nenariadil stanoviť poradovník na vakcináciu obyvateľstva. To je v kompetencii jednotlivých krajín. Veľká škoda, ktorá prinesie Slovensku kvôli hyenizmu politických nominantov množstvo zbytočných úmrtí.

Civlizované krajiny, hlavne v EU, majú poradovníky na vakcíny stanovené s prihliadnutím k zásade humanizmu. Slovensko je opäť zásadne niekde úplne inde, očkujeme poslancov, ministrov, hasičov, policajtov, starí a najzraniteľnejší prídu na rad až neskôr, dakedy v budúcom roku. Teda ak sa vôbec dožijú. Poslanci sa rozhodli, že oni sú viac, ako starí ľudia v takých DSS.

Škoda, že nie som hlavný hygienik, aby som z titulu funkcie mohol rozhodnúť, kto je nosičom vírusu a kto nie. Zodpovední obyvatelia krajiny sedia doma, nenavštevujú svojich najbližších, syn nemôže navštíviť svoju zomierajúcu matku v nemocnici, ale pozitívne otestovaný poslanec môže ísť do parlamentu. Pri tomto sa už aj triezvo rozmýšľajúcemu človeku musí zastavovať rozum a toho “odborníka” čo to umožnil by navrhol asi na iný druh zdravotného vyšetrenia.

My, zodpovedne konajúci ľudia, napriek týmto excesom budeme sedieť doma, budeme dodržiavať zmysluplné opatrenia, budeme si na seba dávať pozor a ako zodpovední občania tejto krajiny si na to spomenieme, keď sa budú rozdávať nové karty do parlamentu.