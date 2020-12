Boh ochraňuj Slovensko

Tvrdí sa, že božie mlyny melú pomaly, ale isto. Neviem, čo také Slovensko spravilo vo svojej histórii, že posledné roky si volí len populistov, ktorí zadlžujú krajinu raketovým tempom.

V parlamente finišuje návrh rozpočtu krajiny na rok 2021 s extrémnym dlhom, ktorý si triezvo rozmýšľajúci človek ani nedokáže predstaviť a už vôbec ani nechápe, ako je možné, že väčšina zo 150 poslancov, ktorí by mali tvoriť elitu národa za to vôbec môže zdvihnúť roku.

Slovenský národ disponuje mnohými ľudovými múdrosťami, ktorými sa ale vôbec neriadi. Na tento prípad by sa hodilo napríklad niečo také, ako:” Prikrývaj sa len takou perinou, na akú máš.”, prípadne “Nemíňaj dnes to, čo zarobíš zajtra”. Samozrejme, že podobných múdrostí alebo dobrý rád je neúrekom. Prečo sa tým potom neriadime?

Je prirodzené, že človek sa snaží zľahčiť si život a zjednodušiť si ho. Na to všetko potrebujeme samozrejme peniaze. Kde ich ale zobrať? Ľudia, spoločenstvá, aj krajiny, ak nedokážu zmysluplne hospodáriť s tým, čo vyprodukujú si musia požičať. Je smutné, že v dnešných časoch sa na aj nezmyselné pôžičky nájde veriteľ, ktorý tie peniaze požičia.

Kedysi sa vyučovalo o peniazoch, kde sme sa dozvedali o vzniku, funkcii peňazí. Neviem, či sa dnes dačo podobné vyučuje. Lebo to, čo sa vyučovalo, dnes vôbec neplatí. Peniaze prakticky nemajú žiadnu hodnotu, teda okrem toho papiera, na ktorom sú vytlačené. Je to len o dôvere v centrálnych bankárov, že tie vytlačené papieriky sú kryté dajakou zodpovedajúcou protihodnotou. To, že nie tak dávno boli peniaze kryté zlatom sa dnes javí ako science fiction. V minulých dobách ak bankár nebol schopný za peniaze, teda za tie paprieriky poskytnúť protihodnotu, tak ho dav ľudí vedel aj ukameňovať. A bolo to považované za prirodzené a správne.

Čo urobíme dnes, keď za svoju prácu, predaný byt alebo pôdu dostaneme len paprierik, ktorý sa v akomkoľvek momente môze stať bezcenným? Dnes ani nemáme najmenšiu možnosť za takéto hochštaplerské správanie kohokoľvek akýmkoľvek spôsobom postihnúť.

Žijeme v období, kedy sa žiť bez úveru považuje za niečo nezmyselné. Týmto je presiaknutá celá spoločnosť, takže to, že poslanci nás zadlžujú neuveriteľným tempom sa považuje za niečo prirodzené. Je pritom smutné, že dnešný systém umožňuje požičať si s tým, že splácanie necháme na našich deťoch. Lebo my dnes nie sme schopní svoje dlhy splatiť a sme na to dokonca aj hrdí. Takže v budúcnosti, ak náhodou z dôchodkov budeme len živoriť, tak si to plne zaslúžime a len budeme žať to, čo dnes zasievame.