Ako je to s koaličnou radou počas korony?

V ťažkých časoch, ktorými dnešné obdobie vďaka ochoreniam vírusu Covid 19 bezpochyby prežívame, by mali viac a ko inokedy platiť zákony, predpisy, nariadenia. Lenže pre koho platia?

Počas jarných mesiacov sme absolvovali parlamentné voľby a v tomto období našich bývalých a súčasných politických predstaviteľov pandémia súvisiaca s Covid 19 prekvapila. Odchádzajúcu vládu v tom zmysle, že nič zmysluplné nespravila a nová vláda zvládla jedine ekonomické zatvorenie krajiny. Všetko ostatné išlo samospádom. Vystrašený národ akceptoval pomerne tvrdý lockdown a strach obyvateľstva spojený s úľavou z výsledkov volieb spôsobil všeobecnú akceptáciu neželaných, i keď potrebných opatrení.

V takmer eufórii z konca vlády postkomunistickej úderky, ktorá sužovala Slovensko viac ako desať rokov sme akceptovali i množstvo pravdepodobne zbytočných a protizákonných obmedzení. Samozrejme pravdu sa nedozvieme lebo zasadnutia rôznych pandemických komisií alebo krízových štábov má stupeň utajenia podobný zasadnutiam NATO. A všetky závery sa dozvedáme len z jedných úst a nevieme vôbec nič o iných názoroch, prípadne riešeniach desiatok odborníkov týchto zasadnutí. S veľmi dobrými výsledkami sme takto prečkali prvú vlnu pandémie. Vďaka bohu oveľa lepšie ako množstvo iných krajín Európy, o svete nehovoriac.

V letných mesiacoch sa Slováci spolu s ostatnými Európanmi vydali k moriam, aby si konečne vydýchli z prežitých hrôz a zabudli na jarné mesiace. Tie oslavy leta, svadieb, športu a všetkého ostatného prehlušili hlasy epidemiológov, ktorí varovali, že sa ešte nič neskončilo a máme čakať druhú, tretiu vlnu chorôb. Tie hlasy boli také tiché, že naši predstavitelia krajiny nás na druhú vlnu pandémie vôbec nepripravili. Ešte je tu varianta, že pripravili, ale ten materiál je tak utajený, že sa vôbec nezverejní. Takže s pribúdajúcimi jesennými ochoreniami sa panika a zmätky na našej politickej scéne prejavili naplno. Špecifikom Slovenska je, že krajinu neriadia príslušné orgány štátnej moci. Protiepidemiologické opatrenia nevydávajú odborníci ale koaličná rada. Nech gúglim ako chcem, neviem nájsť v našom právnom poriadku toto slovné spojenie "koaličná rada". Podľa našich zákonov také niečo ani neexistuje. Podobné zoskupenie z predchádzajúcej vlády dnes prokurátori nazývajú zločineckou skupinou. Teraz sa to nazýva koaličná rada.

Epidemiológ navrhne riešenie, koaličná rada rozhodne inak. A skúsme hádať, ktoré rozhodnutie bude záväzné? "B" je správne, čiže nechápem, načo máme epidemiológov, veď nám stačí koaličná rada. V nadchádzajúcom období bude voľba generálneho prokurátora, volí ho Národná rada Slovenskej republiky, kde poslanci majú voliť nového generálneho prokurátora. Hneď v prvej vete sa o poslancoch môžme dozvedieť, že " Poslanci národnej rady sú volení zástupcovia občanov Slovenskej republiky. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi". Podľa dostupných informácií došlo k zasadnutiu - stretnutiu koaličnej rady v nemocnici, kde je hospitalizovaný predseda NR. Z akého titulu umožnila nemocnica návštevy v nemocnici mimo určených výnimiek? Rôzni politici nám to podávajú, že vlastne sa nič nestalo lebo koaličná rada. Stále neviem, čo je to koaličná rada. Je to niečo posvätné, na čo sa nevzťahuje zákon? Ale predpokladám, že poslanci sa na základe záverov koaličnej rady dozvedia svoj názor.

My všetci ostatní nemôžeme vonku chodiť bez rúška, nemôžeme ísť na kávu do reštaurácie, museli sme strpieť pravdepodobne protiústavné nanútené testovanie, ale koaličná rada je nad zákonom. Mnohí, dokonca veľká väčšina sme v jarných mesiacoch s radosťou snáď definitívne ukončili éru bývalých komunistov v čele krajiny, ale nie som presvedčený, že sme chceli predstaviteľov krajiny, ktorým dodržiavanie zákonov a opatrení je úplne ukradnuté. Nepomýlili sme sa?