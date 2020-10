Stále len tá korona

Posledné mesiace je korona témou číslo jedna v každom médiu a tvorí titulky všetkých plátkov. Čo s tým?

Zamýšľam sa nad tým, že o čom vlastne všetky médiá písali, keď svet nesužovala pandémia tejto korony. Nechcem zľahčovať toto ochoronie, ktoré zamiešalo svetové karty tak, ako snáď nič iné od čias španielskej chrípky, ale zrazu sa celá spoločnosť stále točí len okolo COVID-19. Neviem, o čom to svedčí. Či je to nemohúcnosť spoločnosti ponúknuť optimistickejšie scenáre do budúcnosti, tešiť sa z toho, že deti sa radujú zo života, rastú, učia sa spoznávať všetko okolie okolo seba alebo je to skutočne tá najlepšia téma na celodenné debaty, noviny, televízie sú zahltené politikmi, kde je jeden múdrejší ako druhý, no všade len samá korona.

Dnes bola v Bratislave vzhľadom na jesenné obdobie pomerne pekná nedeľa.

zrekonštruovaná fasád na Štúrova (lf)

nábrežie Dunaja v nedeľné ráno (lf)

Bratislava v nedeľu ráno (lf)

Bratislava v nedeľu ráno (lf)

Bratislava v nedeľu ráno (lf)

Nikde som nevidel koronu, pravdepodobne sa "zákerne" presúva v ovzduší. Tešme sa z každého dňa, neriešme celé dni len koronu, neprežívajme tie dramatické vystúpenia politikov, ktorým na nás v skutočnosti až tak veľmi nezáleží, pandémiu zneužívajú len na vlastné zviditeľňovanie sa a uprednosťňujú tak ako vždy len vlastné záujmy.

Poučme sa z nich, uprednostnime svoje vlastné záujmy, nekazme si dni ich sústavnými apokalyptickými víziami, dávajme si na seba pozor a buďme vďační za každý pekný deň, ktorý prežijeme v zdraví. Náladu nám nesmie pokaziť ani nepochopiteľne vyhlásený núdzový stav, ako keby bola vojna a snáď ani najväčší optimista neverí politikom, že pre bežného občana sa nič nemení. Klamete nám, mení sa zásadne takmer všetko, ak vám dnes ukradnú auto, tak zlodej môže dostať dvojnásobok bežnej trestnej sadzby, nahovoriac o obmedzení našich práv. Nemajme ale chmúrne myšlienky, tešme sa z posledných tohoročných pekných dní.