Diskriminácia dokedy?

Na každého platí iný meter. Prečo je to tak? Okrem základnej slušnosti je tento postoj pravdepodobne aj protiústavný.

Prečo jeden musí platiť a druhý nie? A hlavne prečo je to štátny záujem? Alebo prečo je to súčasť vládnych opatrení a všetci vôkol tomu tlieskajú a pritom by kvôli takýmto krokom mali ísť ľudia do ulíc.

Hovorím tu opäť o nájmoch. Nájmoch alebo využívaní verejného priestranstva. Dokonca aj premiér vyzýva jednotlivých starostov a primátoroch, aby neuplatňovali nájom, resp. poplatky za využívanie verejného priestranstva pre kaviarne a reštaurácie. Táto takzvaná podpora podnikania ale kríva na obidve nohy. Čiže nedostatočne výkonní, alebo nedostatočne konkurencieschopní majitelia rôznych reštaurácií, kaviarní by podľa všetkého nemali platiť pri prevádzkovaní letných terás žiadne poplatky za využívanie verejného, čiže spoločného majetku, v tomto prípade verejných priestranstiev. Potiaľto sa to na prvý pohľad ukazuje ako zmysluplné a podporujúce znovuoživenie spomaleného ekonomického fungovania reštaurácií.

Je ale množstvo prevádzok, ktoré prevádzkuje tieto zariadenia na súkromnom majetku. A v mnohých prípadoch na vlastnom. Očakával by som ale v takýchto prípadoch povzbudivé slová od vládnych predstaviteľov na samosprávy, aby týmto podnikateľom odpustili aj platenie dane z nehnuteľností. Pravdepodobne to ale nie je možné lebo to odporuje zákonným normám. To je samozrejme jasné. Ale potom prečo sa to má vzťahovať len na prenájom pozemkov pre letné terasy? Aj tento krok je v rozpore so všetkými možnými pravidlami a legislatívnymi normami. Kde sú tu rovnaké podmienky pre všetkých podnikateľov po ktorých sme všetci volali? Spravodlivé a rovnaké pravidlá pre všetkých nám tu pred voľbami sľubovali všetky strany súčasnej vládnej koalície. A zrazu to nemá platiť, lebo dnes je to dajaká korona? A čo bude zajtra? Aký dôvod si vláda vymyslí? Som názoru, že akákoľvek finančná podpora zo strany vlády alebo parlamentu akémukoľvek podnikateľskému sektoru alebo subjektu je principiálne nesprávna a odporujúca pravidlám voľného trhu. Veď všetky zásady spravodlivej a fungujúcej spoločnosti hovoria o slobode a zodpovednosti každého jednotlivého subjektu. Štátna moc má mať jedinú povinnosť a tou je vytváranie čestného a spravodlivého prostredia pre všetkych jednotlivcov. Akékoľvek výnimky, alebo nedajbože podporné opatrenia jednotlivým subjektom akurát tak krivia už len snahu o spravodlivú spoločnosť.

Základy celého dnešného blahobytu slobodného sveta sú postavené na princípoch a základoch slobodného podnikania bez rôznych komplikovaných dotačných schém v minulom období. Dnešní politici si takéto prostredie ani nedokážu predstaviť. Podsúvajú nám predstavu o svojej neomylnosti a dokonca o nevyhnutnosti rôznych podporných mechanizmoch fungovania údajne slobodného podnikateľského prostredia. Výsledkom týchto ich zásahov do podnikateľského prostredia je akurát raketové zadlžovanie občanov, podnikateľov a samozrejme aj štátov. Centrálne banky už ani nevytváraju zdanie svojej nezávislosti a sú dnes len poskokmi jednotlivých vládnych zoskupení. Bankovky tlačia na požiadanie v ťažko predstaviteľnom rozsahu a množstve. Dnes nikto nedokáže predpovedať k čomu to povedie, i keď si myslím, že môžme byť spokojní. My ešte určite zažijeme koniec klasickej funkcie peňazí. Takže tešme sa, vláda nás neomylne vedie k nerešpektovaniu akýchkoľvek pravidiel.