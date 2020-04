Preteky populizmu pokračujú

Dúfal som, že populistické opatrenia voľbami skončia a začneme normálne pracovať. Mýlil som sa. Zákazy, zákazy, zákazy,....

V minulých volebných obdobiach za vlády SMERákov bolo množstvo populistických a v mnohých prípadoch protiústavných riešení prijatých parlamentom. Niektoré z nich ústavný súd vyhodnotil ako neprípustné a v rozpore s ústavnými zásadami platnými v našej krajine. Táto prax bola oprávnene stranami vtedajšej opozície a dnešnej koalície samozrejme kritizovaná. Ale veľmi rýchlo po voľbách táto prax ostáva zachovaná.

Očakával som od novej koalície konečne podporu aj podnikateľského sektora. Verejná ochrankyňa práv niektoré už súčasné obmedzovacie opatrenia prehlásila za protiústavné. Jednalo sa o niektoré opatrenia súvisiace s obmedzením pohybu osôb a pod.

Poslednou perličkou je v týchto dňoch schválenie zákona o zákaze výpovedí zo strany prenajímateľov voči neplatiacim nájomcom. Čiže vyložím si to asi takým spôsobom, že prenajímateľovi neplatiaci nájomca jednoducho neuhradí nájom spolu s poskytnutými službami. V drvivej väčšine nájmov týmito službami sú dodávka elektrickej energie, dodávka plynu prípadne tepla, vodné, stočné, daň z nehnuteľnosti, odvoz a likvidácia odpadu, mzdy upratovačiek, vrátnikov a pod. Nevyplatenie miezd je pri tom trestným činom. Čiže prenajímateľ po neplatení nájmu nemá platiť energie, daň z nehnuteľnosti, mzdy a všetky ostatné služby. Ja som nikde nezachytil, že by bolo možné bez sankcií neplatiť elektrárňam, daň z nehnuteľnosti, odvody za mzdy a všetky tieto ostatné poplatky. Odhliadnuc od toho, že dodávateľ elektrickej energie, plynu vás v súlade so svojimi podmienkami veľmi rýchlo odpojí. Čiže kvôli nezodpovednému činu vlády a parlamentu sa dostávate prakticky do likvidácie a vaša nehnuteľnosť je prakticky pacifikovaná. A potom sa stanete odľudom, protispoločenským živlom a neviem čím ešte lebo ste pracovníkom nevyplatili mzdy. Toto je taký čistý komunistický pohľad, ktorý je dôvodom na ďalšie znárodňovanie? Alebo kde sme sa to dostali?

Tento môj pohľad nie je oslavou predchádzajúceho zločineckého zoskupenia. Verím, že takéto zoskupenie tu bolo už naposledy. Slovensko si to už konečne zaslúži.

Dnešná koaličná zostava je z veľkej časti zoskupením bývalých alebo súčasných podnikateľov, ktorí dúfam, že sa začnú pri svojich rozhodnutiach a opatreniach pozerať trochu aj na podnikateľský sektor alebo aj na zodpovedných občanov. Nebude to už len ochrana manuálne pracujúcich zamestnanov, ktorých jediným cieľom je len čo najmenej pracovať za maximálnu mzdu, samozrejme so všetkými sociálnymi benefitmi, ktoré majú zamestnanci len tých bohatých krajín. Medzi ktorých vďaka našej minulosti samozrejme nepatríme. Čiže aj tu je veľká disproporcia. Dúfam ale, že takéto opatrenia už jednoducho nebudú ďalej pokračovať. Ja sa akurát tak trochu nádejám, že pani prezidentka sa k tomu postaví objektívne a jednoducho nepodpíše toto jednostranne prijaté opatrenie, ktoré je na prvý pohľad diskriminačné, zvýhodňujúce len jednu skupinu a tým pádom by nemalo mať oporu v ústave. Prosím, skončite už s populizmom, je už dávno po voľbách.