Pendleri dopendlovali.

Tak sme sa veľmi tešili z vzniku schengenského priestoru a našej účasti v ňom, až sme o to nenápadne prišli.

Po roku 1948 našich rodičov komunisti tak veľmi chránili pred vonkajším nepriateľom, že nás v krajine zatvorili a kto chcel uniknúť z tohto boľševického raja, toho jednoducho na hraniciach zastrelili. A dodnes naša krajina nikoho z týchto strelcov nestíhala a ani neodsúdila. Je to pochopiteľné, keďže sme mali doteraz bývalých komunistov vo všetkých vládach a títo úspešne blokovali čo i len zmienku o týchto zločinoch.

Tisíce a možno desaťtisíce Slovákov uverilo schengenskej zmluve a naivne si mysleli, že hranica medzi krajinami nie je dôležitá. Veď sme členmi Európskej únie, čiže únie spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného žitia francúzov, talianov, nemcov, poliakov a aj nás. Populisti na čele mnohých krajín pod hlavičkou pandémie koronavírusu urobili najjednoduchšie a podľa môjho názoru pre občanov európy aj najhlúpejšie riešenie.

Politici rozhodli, že my všetci sme stádo nezodpovedných hochštaplerov, ktorých treba obmedziť na základných ľudských právach. Nie som epidemiológ, ale predpokladám, že zabránenie lavínovému šíreniu pandémie je v tom, že je potrebné minimalizovať pohyb, zhromažďovanie ľudí a dodržiavanie hygienických štandardov. Škoda, že prijaté riešenie zodpovedá riešeniu baču, ktorí svoje ovce jednoducho zavrie do košiara a nepustí ich von. Na rozdiel od oviec, predpokladám, že ľudia sú mysliace tvory, ktoré majú aj svoj pud sebazáchovy. Nerozumiem ale tomu, že robotník z Oravy môže ísť dennodenne pracovať napríklad do žilinskej fabriky, ale človek bývajúci v Rajke alebo Wolfsthale nemôže ísť do Bratislavy do práce.

Ak je potrebné zabrániť zhromažďovaniu sa ľudí, prečo potom môžu fabriky fungovať? Lebo ekonomický záujem krajiny? Ekonomický záujem krajiny je nadradený zdraviu a životom ľudí? Veď to nemá hlavu ani pätu. Zaujímavé, že toto hlúpe riešenie neprijali Nemecko, Belgicko, Holandsko. Medzi týmito krajinami nie sú na hraniciach žiadne obmedzenia. Pre našu zdravotnú bezpečnosť ale naša krajina dovolí tranzit nákladných vozidiel bez obmedzení. Čiže kamionista potiahne zo Španielska cez viac krajín až na Slovensko, prinesie možno čokoľvek, ale s tým žiadny problém nemáme.

Ochrana pred prenosom vírusu je daná určitými opatreniami, ako je hygiena, možno rúška, dezinfekcia a pod., ale určite nie zatvorenie hraníc.

Páni politici v ktorejkoľvek krajine, ktorí ste nás zbavili týchto slobôd ste nám veľmi uškodili.